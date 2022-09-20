Украина вернула тела еще 25 погибших воинов – Минреинтеграции

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Контекст:

На пике боевых действий, в мае и июне, Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, говорил президент Украины Владимир Зеленский. 22 июля он говорил, что украинские потери на тот момент составляли около 30 погибших и 250 раненых в день.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли около 9 тыс. украинских военнослужащих.

Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня. Состоялось несколько обменов телами. По информации Котенко на 28 августа, Украина с начала вторжения вернула тела 541 погибшего защитника, большинство – из Мариуполя.