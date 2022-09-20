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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела еще 25 погибших воинов – Минреинтеграции

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Состоялось уже несколько обменов, в результате которых вернули тела более 560 украинских воинов
Состоялось уже несколько обменов, в результате которых вернули тела более 560 украинских воинов
Фото: minre.gov.ua

Тела 25 украинских защитников возвращены на подконтрольную властям территорию в рамках очередной операции. Об этом сообщили 20 сентября на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", – сообщили в министерстве. 

Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Контекст:

На пике боевых действий, в мае и июне, Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, говорил президент Украины Владимир Зеленский. 22 июля он говорил, что украинские потери на тот момент составляли около 30 погибших и 250 раненых в день.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли около 9 тыс. украинских военнослужащих.

Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня. Состоялось несколько обменов телами. По информации Котенко на 28 августа, Украина с начала вторжения вернула тела 541 погибшего защитника, большинство – из Мариуполя.

Теги: военные, украинский военный, война России против Украины, военнослужащий, Олег Котенко, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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