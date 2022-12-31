Украина вместе с пленными вернула домой известную собаку с "Азовстали"

"Также возвращаем известную собаку с "Азовстали", – написал он и опубликовал фотографию пса.
После взятия в плен защитников Мариуполя, которые находились на заводе "Азовсталь", оккупанты забрали у украинской военнослужащей ее питбуля по кличке Адик, сообщала организация UAnimals.
Позже российские пропагандисты выложили видео, на котором передали украденную собаку главе Чечни Рамзану Кадирову в качестве трофея.
Переглянути цей допис в Instagram
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.
Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона. По условиям обмена руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.
31 декабря состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украине удалось вернуть домой 140 человек, среди них были и защитники Мариуполя.