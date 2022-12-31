Украина вместе с пленными вернула домой известную собаку с "Азовстали"

"Также возвращаем известную собаку с "Азовстали", – написал он и опубликовал фотографию пса.

После взятия в плен защитников Мариуполя, которые находились на заводе "Азовсталь", оккупанты забрали у украинской военнослужащей ее питбуля по кличке Адик, сообщала организация UAnimals.

Позже российские пропагандисты выложили видео, на котором передали украденную собаку главе Чечни Рамзану Кадирову в качестве трофея.

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