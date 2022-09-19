ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы собрали средства на "бандерпечи" для 10 тыс. защитников – "Украинская команда"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы собрали средства на "бандерпечи" для 10 тыс. защитников – "Украинская команда" / ГОРДОН

Скриншот: Волонтерський штаб "Українська команда" / Facebook

Волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках акции "Тепло на фронт" собрал 5,5 млн грн на "бандерпечи" для передовой. Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Друзья, вы это сделали! На "бандерпечи" для наших защитников собрано уже 5,5 млн грн. Этого достаточно, чтобы обогреть более 10 тыс. украинских воинов на передовой. Инициативу "Тепло на фронт" нашего волонтерского штаба "Украинская команда" поддержали почти 20 тыс. украинцев, задонатив на "бандерпечи". Первые партии "бандерпечей" с необходимыми комплектующими даже доставлены на передовую и уже обогревают наших защитников", – сообщил Палатный.

По его словам, в ближайшее время "Украинская команда" получит от производителей крупные партии "бандерпечей", которые будут отправлены защитникам, закрепляющимся на территориях, освобожденных в результате контрнаступления.

"Производители уже загружены по полной. В ближайшие дни ожидаем поставку нескольких крупных партий "бандерпечей". Большинство из них предназначены для военных подразделений, обустраивающих позиции на деоккупированных территориях в Харьковской области. Нашим будет тепло, чтобы врагам пекло!" – подчеркнул руководитель "Украинской команды".

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/645571150227351/

Теги: Артур Палатный, помощь, волонтеры, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Принцесса Уэльская прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Принцесса Уэльская прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (252568)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (233973)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (157867)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (135682)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (104175)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (49325)
7
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (36090)
8
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (34357)
 
 
 
 