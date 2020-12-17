Украине выдали тело военного, который попал на подконтрольную боевикам территорию три дня назад

Причина гибели украинского военного, чье тело сегодня выдали украинской стороне боевики на Донбассе, не установлена, проинформировала пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

17 декабря украинской стороне выдали тело военного одной из механизированных бригад Вооруженных сил, который три дня назад при невыясненных обстоятельствах попал на подконтрольную боевикам территорию Донбасса.

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Причины смерти бойца не установлены. Передаче его тела способствовали международные партнеры Украины, группа "Эвакуация 200" и переговоры в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ.

Пресс-служба делегации не называла имени погибшего, родным и близким военного выразили сочувствие.

Штаб операции Объединенных сил в сводках 14-го, 15-го, 16-го и 17 декабря не сообщал о пропаже или гибели украинского военного.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.