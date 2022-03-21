Украинец под видом журналиста целенаправленно вредил информационной безопасности страны, он задержан – СБУ

"Киберспециалистами СБУ разоблачен гражданин Украины, который, прикрываясь удостоверением журналиста, за деньги российских СМИ осуществлял подготовку статей по дискредитации действий украинской власти, оправданию и поддержке вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, он еще в 2014 году "целенаправленно наносил ущерб информационной безопасности Украины, размещая в интернете материалы с критикой украинской власти и антиукраинской пропагандой".

"С начала [масштабной] войны псевдожурналист активизировал свою деятельность. Кроме заказных статей об оправдании вооруженной агрессии, передавал данные относительно обороноспособности городов Украины, в первую очередь Киева и Днепра. Информация преимущественно касалась перемещения и расположения подразделений и техники Вооруженных сил Украины, а также систем противовоздушной обороны", – рассказали в СБУ.

Спецслужба Украины задержала мужчину и сообщила ему о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (соучастие в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, отметили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)