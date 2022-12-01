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Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по российским оккупантам – Генштаб ВСУ

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ВСУ нанесли авиаудары по сосредоточению врага и его ЗРК, отметили в Генштабе
ВСУ нанесли авиаудары по сосредоточению врага и его ЗРК, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки украинская боевая авиация нанесла 17 ударов по объектам российских оккупантов, проинформировал 1 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили огневое попадание украинских военных по живой силе противника в предыдущие дни.

"В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация относительно ликвидированных оккупантов уточняется", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02z4foiZiFAEY7qbXJh1Yy3JVurjbMe2uHaRFn6menYoqVSfry9YwR3vVFsK4Picz1l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской и Херсонской областей.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 1 декабря, составили около 89 440 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, военные, авиация, вооружение, Запорожская область, раненые, боеприпасы, вторжение, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, Токмак
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