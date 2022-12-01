Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по российским оккупантам – Генштаб ВСУ

ВСУ нанесли авиаудары по сосредоточению врага и его ЗРК, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили огневое попадание украинских военных по живой силе противника в предыдущие дни.

"В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация относительно ликвидированных оккупантов уточняется", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)