Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по российским оккупантам – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе подтвердили огневое попадание украинских военных по живой силе противника в предыдущие дни.
"В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация относительно ликвидированных оккупантов уточняется", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской и Херсонской областей.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 1 декабря, составили около 89 440 человек личного состава.