Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по оккупантам

В частности, авиация ВСУ в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения захватчиков.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.