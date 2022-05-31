Украинская беженка из Попасной узнала на российском танке свои украденные вещи

Снимок российского танка, везущего украденное, сделал фотограф Reuters Александр Ермоченко, фото было опубликовано 26 мая.

Это фото, по словам женщины, сделано в пяти минутах ходьбы от ее дома. Первым на снимок обратил внимание муж Коренюк. Украинка говорит, что в коробке – новый бойлер, который планировали установить еще перед началом полномасштабного вторжения.

Также она опознала свою скатерть, детское постельное белье с принтом Disney и красное одеяло. Женщина предполагает, что постельное белье использовали, чтобы накрыть, возможно, телевизор или другую технику, оставленную в доме.

Женщина сказала, что не удивлена увиденным. "Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз об этом говорили", – пояснила она. Говоря о своей реакции на действия оккупантов, Коренюк отметила, что "все, что они не уничтожили, они украдут".

Коренюк с двумя дочерьми уехала из Попасной 24 февраля, сейчас они живут в графстве Ноттингемшир. Приехали в Великобританию по программе "Дома для Украины".

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