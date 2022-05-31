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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская беженка из Попасной узнала на российском танке свои украденные вещи

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Оккупантов обвиняют в воровстве в Украине
Оккупантов обвиняют в воровстве в Украине
Фото: ЕРА (архив)

Украинка Алина Коренюк – жительница Попасной Луганской области, которая из-за войны вынуждена была покинуть страну и уехать в Великобританию, – рассказала ВВС, что опознала на российском танке вещи из ее дома.

Снимок российского танка, везущего украденное, сделал фотограф Reuters Александр Ермоченко, фото было опубликовано 26 мая. 

https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/pfbid0BAoKxYg4wLkeQsPsXijs3qhQLziGwotFimAFZnwv7UD7jMT2PdXdVUYHk9KqWCSjl?comment_id=5477311858967084

Это фото, по словам женщины, сделано в пяти минутах ходьбы от ее дома. Первым на снимок обратил внимание муж Коренюк. Украинка говорит, что в коробке – новый бойлер, который планировали установить еще перед началом полномасштабного вторжения.

Также она опознала свою скатерть, детское постельное белье с принтом Disney и красное одеяло. Женщина предполагает, что постельное белье использовали, чтобы накрыть, возможно, телевизор или другую технику, оставленную в доме. 

Женщина сказала, что не удивлена увиденным. "Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз об этом говорили", – пояснила она. Говоря о своей реакции на действия оккупантов, Коренюк отметила, что "все, что они не уничтожили, они украдут".

Коренюк с двумя дочерьми уехала из Попасной 24 февраля, сейчас они живут в графстве Ноттингемшир. Приехали в Великобританию по программе "Дома для Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации "Медиазоны", за три месяца вторжения российские оккупанты переслали в РФ 58 тонн посылок с вещами, украденными у украинцев.

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые были заранее подготовлены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, Попасная, украинцы, мародеры, война России против Украины, фото, белье, российские оккупанты
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