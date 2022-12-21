Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач"

В сообщении сказано, что это произошло "на днях", когда и где именно – не уточняется. В сегодняшней утренней сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ упоминались сбитые самолет и вертолет.

"Штурмовик противника был "приземлен" расчетом зенитного ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на счету 25-й Сичеславской бригады уже 20 самолетов, семь вертолетов, семь беспилотников и крылатых ракет оккупантов.

"В целом на счету Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины – ровно 100 сбитых средств воздушного нападения противника! Это украинское небо!" – добавили в сообщении.