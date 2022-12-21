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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач"

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Самолет сбили из зенитно-ракетного комлекса
Самолет сбили из зенитно-ракетного комлекса
Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада / Facebook (иллюстративное)

Военнослужащие подразделения ПВО 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач". Об этом сообщила пресс-служба ДШВ ВСУ в Facebook 21 декабря.

В сообщении сказано, что это произошло "на днях", когда и где именно – не уточняется. В сегодняшней утренней сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ упоминались сбитые самолет и вертолет

"Штурмовик противника был "приземлен" расчетом зенитного ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на счету 25-й Сичеславской бригады уже 20 самолетов, семь вертолетов, семь беспилотников и крылатых ракет оккупантов.

"В целом на счету Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины – ровно 100 сбитых средств воздушного нападения противника! Это украинское небо!" – добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/pfbid032EpTbzhf6Pj2APg5dZk7rB6b3V2uY6PLne7dZfUNKZcwdaQANdv9PbV88uC5DNBWl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 21 декабря, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 282 самолета, 267 вертолетов, 1688 беспилотников и 653 крылатые ракеты. 

Теги: самолет, десантники, самолеты, война России против Украины, Десантно-штурмовые войска, потери армии России
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