Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач"

В сообщении сказано, что это произошло "на днях", когда и где именно – не уточняется. В сегодняшней утренней сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ упоминались сбитые самолет и вертолет.
"Штурмовик противника был "приземлен" расчетом зенитного ракетного комплекса", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что на счету 25-й Сичеславской бригады уже 20 самолетов, семь вертолетов, семь беспилотников и крылатых ракет оккупантов.
"В целом на счету Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины – ровно 100 сбитых средств воздушного нападения противника! Это украинское небо!" – добавили в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на 21 декабря, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 282 самолета, 267 вертолетов, 1688 беспилотников и 653 крылатые ракеты.