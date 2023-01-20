Украинские летчики за сутки поразили три позиции ЗРК оккупантов и нанесли 14 авиаударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб ВСУ

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, украинские летчики поразили три позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов.
"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что российские войска не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, нанося удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.
"В течение суток противник нанес два ракетных (по гражданской инфраструктуре города Краматорска) и 12 авиационных ударов. Также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны РФ остается по всей Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
По данным Генштаба на 20 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 119 300 российских оккупантов.