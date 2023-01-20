Украинские летчики за сутки поразили три позиции ЗРК оккупантов и нанесли 14 авиаударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб ВСУ

Авиация ВСУ поразила три позиции зенитных ракетных комплексов российских оккупантов в Украине, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские летчики поразили три позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов.

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские войска не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, нанося удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

"В течение суток противник нанес два ракетных (по гражданской инфраструктуре города Краматорска) и 12 авиационных ударов. Также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны РФ остается по всей Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)