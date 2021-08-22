Украинские военные должны быть готовы к наступлению и освобождению оккупированных территорий – главнокомандующий ВСУ

"Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое – соответствующее вооружение и военную технику. ВСУ должны развиваться, совершенствовать тактику. И самое главное – подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", – заявил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ предупредил о реальной угрозе полномасштабного вторжения России.
"И мы должны к этому готовиться. Это угроза национальной стойкости. Государство должно сделать все, чтобы Вооруженные силы могли выполнить поставленную задачу, а общество – верить военным. Мы должны общество готовить к этому", – заявил он.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.