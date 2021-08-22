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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные должны быть готовы к наступлению и освобождению оккупированных территорий – главнокомандующий ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ предупредил об угрозе вторжения России
Главнокомандующий ВСУ предупредил об угрозе вторжения России
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины должны развиваться и готовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Украины. Об этом заявил 22 августа на Всеукраинском форуме "Украина 30. Защитники" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое – соответствующее вооружение и военную технику. ВСУ должны развиваться, совершенствовать тактику. И самое главное – подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ предупредил о реальной угрозе полномасштабного вторжения России.

"И мы должны к этому готовиться. Это угроза национальной стойкости. Государство должно сделать все, чтобы Вооруженные силы могли выполнить поставленную задачу, а общество – верить военным. Мы должны общество готовить к этому", – заявил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Вооруженные силы Украины, вооружение, угрозы, вторжение, ВСУ, наступление, война в Украине, война на Донбассе, Валерий Залужный
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