Урсула фон дер Ляйен назвала атаки РФ на энергоинфраструктуру Украины военным преступлением

"Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы – это акты чистейшего террора. И мы должны называть это так", – сказала она.

Фон дер Ляйен заверила, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

"И мы будем защищать европейцев от другой войны, которую ведет Путин, – это его война за нашу энергию", – добавила глава Еврокомиссии.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022