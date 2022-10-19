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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Урсула фон дер Ляйен назвала атаки РФ на энергоинфраструктуру Украины военным преступлением

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Урсула фон дер Ляйен осудила атаки России на Украину
Урсула фон дер Ляйен осудила атаки России на Украину
Фото: EPA

Атаки России на объекты энергетической инфраструктуры в Украине – это военные преступления, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. Свое выступление она опубликовала в Twitter 19 октября.

"Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы – это акты чистейшего террора. И мы должны называть это так", – сказала она.

Фон дер Ляйен заверила, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. 

"И мы будем защищать европейцев от другой войны, которую ведет Путин, – это его война за нашу энергию", – добавила глава Еврокомиссии.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

В результате обстрелом повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября были повреждены шесть таких объектов. В результате были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Электрики продолжают восстанавливать работу системы.

Теги: Россия, Европарламент, Еврокомиссия, энергетика, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, инфраструктура, военное преступление
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