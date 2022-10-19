Урсула фон дер Ляйен назвала атаки РФ на энергоинфраструктуру Украины военным преступлением

"Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы – это акты чистейшего террора. И мы должны называть это так", – сказала она.
Фон дер Ляйен заверила, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
"И мы будем защищать европейцев от другой войны, которую ведет Путин, – это его война за нашу энергию", – добавила глава Еврокомиссии.
Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022
Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.
And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
В результате обстрелом повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября были повреждены шесть таких объектов. В результате были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Электрики продолжают восстанавливать работу системы.