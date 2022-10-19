Из-за атаки России повреждено одно из предприятий ДТЭК. Оно отключено от энергосистемы

В компании сообщили, что в результате обстрела повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Жертв не было.
Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов. В ДТЭК отметили, что остановка работы предприятия привела к ограничению энергоснабжения в регионе, продолжаются работы по его восстановлению.
В ночь с 18-го на 19 октября российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично без света и воды.
Также оккупанты всю минувшую ночь обстреливали населенные пункты Днепропетровской области. По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, под удары противника попали два района – Криворожский и Никопольский.
Утром 18 октября из-за обстрелов России пострадали два энергетических предприятия "ДТЭК Энерго". По предварительной информации, ранения получили семь человек. От полученных тяжелых травм один из раненых позже скончался в автомобиле скорой помощи.