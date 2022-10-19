Из-за атаки России повреждено одно из предприятий ДТЭК. Оно отключено от энергосистемы

В ДТЭК сообщили, что в результате обстрела повреждены оборудование и инфраструктура предприятия Фото: pixabay.com

В компании сообщили, что в результате обстрела повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Жертв не было.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов. В ДТЭК отметили, что остановка работы предприятия привела к ограничению энергоснабжения в регионе, продолжаются работы по его восстановлению.