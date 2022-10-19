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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за атаки России повреждено одно из предприятий ДТЭК. Оно отключено от энергосистемы

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В ДТЭК сообщили, что в результате обстрела повреждены оборудование и инфраструктура предприятия
В ДТЭК сообщили, что в результате обстрела повреждены оборудование и инфраструктура предприятия
Фото: pixabay.com

В ночь с 18-го на 19-е октября российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". Об этом 19 октября сообщила пресс-служба компании в Facebook.

В компании сообщили, что в результате обстрела повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Жертв не было.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов. В ДТЭК отметили, что остановка работы предприятия привела к ограничению энергоснабжения в регионе, продолжаются работы по его восстановлению.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/pfbid0LW88doLWTcA8Y4KL8u3j46YEAEob4QzSFjTKRQyryFeibhoioPzJtLR9mgKAhWCpl

Контекст:

В ночь с 18-го на 19 октября российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично без света и воды.

Также оккупанты всю минувшую ночь обстреливали населенные пункты Днепропетровской области. По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, под удары противника попали два района – Криворожский и Никопольский.

Утром 18 октября из-за обстрелов России пострадали два энергетических предприятия "ДТЭК Энерго". По предварительной информации, ранения получили семь человек. От полученных тяжелых травм один из раненых позже скончался в автомобиле скорой помощи.

Теги: Россия, Украина, война, ДТЭК, электроэнергия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ограничения, работа, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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