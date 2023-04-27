Утечка документов Пентагона: РФ не хватает сил для контроля на оккупированных территориях – СМИ

В документах Пентагона говорится, что россиянам не хватает личного состава для поддержания "порядка" на оккупированных территориях Украины Фото: EPA

В документе, датируемом концом февраля 2023 года, говорится, что в августе 2022-го на украинской территории находились как минимум 27,5 тыс. военнослужащих нацгвардии РФ. С тех пор эти войска понесли существенные потери, отмечается в документе. Именно нацгвардия РФ должна была дополнительно заниматься удержанием оккупированных территорий за линией фронта, из-за чего нехватка личного состава стала более ощутимой.

"Радио Свобода" отмечает, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли входящие в состав нацгвардии части ОМОН, с помощью которых планировалось поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.