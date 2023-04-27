Утечка документов Пентагона: РФ не хватает сил для контроля на оккупированных территориях – СМИ

В документе, датируемом концом февраля 2023 года, говорится, что в августе 2022-го на украинской территории находились как минимум 27,5 тыс. военнослужащих нацгвардии РФ. С тех пор эти войска понесли существенные потери, отмечается в документе. Именно нацгвардия РФ должна была дополнительно заниматься удержанием оккупированных территорий за линией фронта, из-за чего нехватка личного состава стала более ощутимой.
"Радио Свобода" отмечает, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли входящие в состав нацгвардии части ОМОН, с помощью которых планировалось поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.