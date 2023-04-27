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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утечка документов Пентагона: РФ не хватает сил для контроля на оккупированных территориях – СМИ

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В документах Пентагона говорится, что россиянам не хватает личного состава для поддержания "порядка" на оккупированных территориях Украины
В документах Пентагона говорится, что россиянам не хватает личного состава для поддержания "порядка" на оккупированных территориях Украины
Фото: EPA

Нехватка личного состава в войсках национальной гвардии РФ помешает оккупантам установить полный контроль над всеми захваченными территориями Украины. Об этом говорится в одном из секретных документов министерства обороны США, попавших в сеть, сообщает 27 апреля "Радио Свобода".

В документе, датируемом концом февраля 2023 года, говорится, что в августе 2022-го на украинской территории находились как минимум 27,5 тыс. военнослужащих нацгвардии РФ. С тех пор эти войска понесли существенные потери, отмечается в документе. Именно нацгвардия РФ должна была дополнительно заниматься удержанием оккупированных территорий за линией фронта, из-за чего нехватка личного состава стала более ощутимой.

"Радио Свобода" отмечает, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли входящие в состав нацгвардии части ОМОН, с помощью которых планировалось поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: оккупация, война России против Украины, утечка данных, потери армии России, российские оккупанты
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