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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре нашли третьего погибшего в результате ракетного удара по автопредприятию – глава обладминистрации

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Поисковая операция на месте взрыва завершилась
Поисковая операция на месте взрыва завершилась
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Жертвами нанесенного в ночь на 30 сентября ракетного удара российских оккупантов по Днепру стали в общей сложности три человека. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ранее было известно о двух погибших.

"17.21. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра. Поисковая операция завершена", – написал Резниченко.

Он отметил, что в общей сложности российские военные с помощью ракеты "Искандер" убили трех жителей города и ранили пятерых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупанты ударили по Днепру двумя ракетами, сообщал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Мэр города Борис Филатов заявил, что для атаки российские захватчики использовали ракетный комплекс "Искандер".

В результате ракетного удара, по данным Филатова, было уничтожено 100 автобусов.

Контекст:

Предыдущий ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли 29 сентября около 1.00 ракетами Х-22. В результате погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

Вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти ракет Х-59, которыми российские войска атаковали Днепр, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Днепр, спасатели, жертвы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, ракета, погибшие, российские военные, российские оккупанты
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