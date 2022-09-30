В Днепре после российского удара "Искандерами" нашли тело второго погибшего – глава обладминистрации

"Тело второго погибшего только что нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там продолжается поисковая операция после ночного удара российского "Искандера". На сейчас вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены", – написал он.

По словам Резниченко, спасатели ищут еще одного "пропавшего с ночи" сотрудника автотранспортного предприятия, по которому был нанесен удар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупанты ударили по Днепру двумя ракетами, сообщал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Мэр города Борис Филатов заявил, что для атаки российские захватчики использовали ракетный комплекс "Искандер".

В результате ракетного удара, по данным Филатова, было уничтожено 100 автобусов.