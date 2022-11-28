В Херсонской области за сутки под обстрелом погиб один человек, двое получили ранения – ОВА

Снаряды попали по частным домам и многоэтажкам Фото: Херсонська міська рада / Telegram

По его данным, оккупанты атаковали с воздуха жилые кварталы Херсона, снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

Также армия РФ била по Белозерке, Приозерному, Камышанам, Степановке, Никольскому Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровскому, Станиславу в Херсонском районе, говорится в сообщении.

В Бериславском районе под огонь попали Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинка, Новоалександровка, Качкаровка и Осокоровка.

"За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", – написал глава ОВА.