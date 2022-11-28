В Херсонской области за сутки под обстрелом погиб один человек, двое получили ранения – ОВА

По его данным, оккупанты атаковали с воздуха жилые кварталы Херсона, снаряды попали в частные и многоквартирные дома.
Также армия РФ била по Белозерке, Приозерному, Камышанам, Степановке, Никольскому Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровскому, Станиславу в Херсонском районе, говорится в сообщении.
В Бериславском районе под огонь попали Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинка, Новоалександровка, Качкаровка и Осокоровка.
"За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", – написал глава ОВА.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.