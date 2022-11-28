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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области за сутки под обстрелом погиб один человек, двое получили ранения – ОВА

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Снаряды попали по частным домам и многоэтажкам
Снаряды попали по частным домам и многоэтажкам
Фото: Херсонська міська рада / Telegram

За последние сутки Россия более 30 раз обстреляла Херсонскую область из разных видов вооружений. Об этом глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил 28 ноября в Telegram.

По его данным, оккупанты атаковали с воздуха жилые кварталы Херсона, снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

Также армия РФ била по Белозерке, Приозерному, Камышанам, Степановке, Никольскому Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровскому, Станиславу в Херсонском районе, говорится в сообщении.

В Бериславском районе под огонь попали Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинка, Новоалександровка, Качкаровка и Осокоровка.

"За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", – написал глава ОВА.

Контекст:В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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