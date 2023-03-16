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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области 16 марта будут ликвидировать взрывоопасные предметы, жители могут слышать звуки взрывов – ОВА

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В Киевской ОВА подчеркнули, что работы плановые
В Киевской ОВА подчеркнули, что работы плановые
Фото: EPA

В Киевской области 16 марта будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegtam.

"В Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. 16 марта в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА подчеркнули, что работы плановые, и призвали сохранять спокойствие.

Контекст:

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Киевская ОГА, Киевская область, война России против Украины, разминирование
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