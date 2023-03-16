В Киевской области 16 марта будут ликвидировать взрывоопасные предметы, жители могут слышать звуки взрывов – ОВА

В Киевской ОВА подчеркнули, что работы плановые Фото: EPA

"В Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. 16 марта в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА подчеркнули, что работы плановые, и призвали сохранять спокойствие.