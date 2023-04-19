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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области доступ к пляжам будет закрыт ради безопасности – ОВА

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На пляжах Одессы остается опасность мин
На пляжах Одессы остается опасность мин
Фото: EPA

В 2023 году не будет свободного доступа к пляжам в Одесской области. Об этом сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Киев" 19 апреля.

По его словам, попадания российских ракет в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. Также остается опасность мин.

"Публичного, широкого доступа к пляжам, где есть заминированные участки, не будет. Нам часто показывают, что некоторые одесситы все равно лезут в воду, пытаются пройти на пляжи. Я повторю то, что говорил в прошлом году: я бы не хотел, чтобы руки, ноги и головы одесситов и гостей города летали над акваторией и нашими пляжами. У нас было немало трагических случаев, и это может повториться в этом году", – сказал он.

По его словам, есть много вопросов, которые нужно решить, в том числе разминирование моря.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. 

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в 2022 году было запрещено посещать, сообщали в Одесской ОВА. 28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин". Однако, как писало 4 июля местное издание "Думская", "людям все нипочем" – отдыхающие есть на всех пляжах Одессы.

Мины не раз становились причиной гибели людей в Одесской области во время пляжного сезона 2022 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Одесса, Одесская область, пляж, минирование, российская агрессия, война России против Украины, мины, Сергей Братчук
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