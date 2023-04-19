В Одесской области доступ к пляжам будет закрыт ради безопасности – ОВА

По его словам, попадания российских ракет в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. Также остается опасность мин.

"Публичного, широкого доступа к пляжам, где есть заминированные участки, не будет. Нам часто показывают, что некоторые одесситы все равно лезут в воду, пытаются пройти на пляжи. Я повторю то, что говорил в прошлом году: я бы не хотел, чтобы руки, ноги и головы одесситов и гостей города летали над акваторией и нашими пляжами. У нас было немало трагических случаев, и это может повториться в этом году", – сказал он.

По его словам, есть много вопросов, которые нужно решить, в том числе разминирование моря.