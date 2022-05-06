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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области ВСУ сбили ракету оккупантов

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Оккупанты хотели нанести удар по инфраструктурному объекту ракетой, которую сбили ВСУ
Оккупанты хотели нанести удар по инфраструктурному объекту ракетой, которую сбили ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command South / Facebook

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 6 мая силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбита ракета, которой оккупанты пытались поразить инфраструктурный объект.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг".

"Обломки ракеты, упавшие на подсобное помещение одного из объектов инфраструктуры, как доказательства преступлений противника против Украины изъяты следственно-оперативной группой Нацполиции, работавшей на месте происшествия", – отметили в сообщении.

В результате обезвреживания ракеты никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2049506721887237

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились. Часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его, отметил Братчук. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Вечером 3 мая российские военные нанесли еще один удар по Одесской области, никто не пострадал.

Теги: Украина, Одесса, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Нацполиция, российские военные
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