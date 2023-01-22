В Офисе генпрокурора Украины есть информация, подтверждающая причастность Ирана к поставке РФ дронов – представитель прокуратуры

Видео интервью опубликовала прес-служба прокуратуры в Telegram.
Он уточнил, что об этом говорят и оперативные данные, и данные разведывательных подразделений, и данные международных партнеров.
"У нас есть информация, подтверждающая причастность Ирана к этому. И мы будем обосновывать виновность этих должностных лиц, этих физических лиц как в государственных судах, так и в интернациональных судах, используя для этого доказательную информацию. И именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, с которыми мы сможем убедить суд в причастности к этим преступлениям", – подчеркнул Белоусов.
Представитель отметил, что сейчас проводятся сотни следственных действий и экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены. Материалов, чтобы доказать вину должностных и физических лиц Ирана, а также представителей любых других стран, способствующих ему в разработке или поставке этих дронов, достаточно, заявил Белоусов.
"Важно проследить всю цепочку, начиная от производства до поставки и непосредственного использования [дронов]. Конечно, все эти лица, которые поставляют комплектующие, которые собирают эти дроны, обучающие россиян использовать эти дроны и лица, непосредственно их запускающие по нашим гражданам, по нашим городам – все они должны быть идентифицированы", – подчеркнул прокурор.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, с 11 сентября по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов.