В Офисе генпрокурора Украины есть информация, подтверждающая причастность Ирана к поставке РФ дронов – представитель прокуратуры

Видео интервью опубликовала прес-служба прокуратуры в Telegram.

Он уточнил, что об этом говорят и оперативные данные, и данные разведывательных подразделений, и данные международных партнеров.

"У нас есть информация, подтверждающая причастность Ирана к этому. И мы будем обосновывать виновность этих должностных лиц, этих физических лиц как в государственных судах, так и в интернациональных судах, используя для этого доказательную информацию. И именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, с которыми мы сможем убедить суд в причастности к этим преступлениям", – подчеркнул Белоусов.

Представитель отметил, что сейчас проводятся сотни следственных действий и экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены. Материалов, чтобы доказать вину должностных и физических лиц Ирана, а также представителей любых других стран, способствующих ему в разработке или поставке этих дронов, достаточно, заявил Белоусов.

"Важно проследить всю цепочку, начиная от производства до поставки и непосредственного использования [дронов]. Конечно, все эти лица, которые поставляют комплектующие, которые собирают эти дроны, обучающие россиян использовать эти дроны и лица, непосредственно их запускающие по нашим гражданам, по нашим городам – все они должны быть идентифицированы", – подчеркнул прокурор.