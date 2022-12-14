В Офисе президента назвали возможные сроки окончания войны в Украине

"Это зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе в стране-агрессоре. Если все проанализировать – ресурсную истощенность РФ, постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями... – рассказал Подоляк.
Он отметил, что уже даже те страны, которые поддерживали Россию, сейчас отдаляются от нее. Можно сделать вывод, что у россиян практически не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны.
По его словам, живая сила российской армии, а именно мобилизованные, бесправна. Россия физически тратит этот ресурс, объяснил Подоляк. По его словам, на сегодняшний тип войны это не очень влияет, сегодня продолжается высокотехнологичная война, но это российский ресурс.
Также он отметил некомпетентность российских властей. По его словам, политическое руководство РФ не понимает, что происходит, и не видит иного выхода кроме того, чтобы до конца уничтожить Россию. Подоляк заявил, что Кремль "интеллектуально не может постичь современный мир как таковой".
"Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны – это весна-лето следующего года", – сказал Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что продолжительность войны в Украине, которую развязала Россия, будет зависеть от объемов международной помощи. "Война – это не заморозка конфликта. Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это неправда и нечестно. Потому что все это наши граждане, которые воюют… Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", – добавил президент.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что война должна закончиться в конце весны 2023 года. "К лету все должно завершиться. Для начала выйдем на эти границы 1991 года. После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней России", – убежден Буданов.
Конец весны как предполагаемое время завершения войны также назвал заместитель министра обороны Украины, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов. Также он предположил, что Силы обороны Украины могут зайти в Крым до конца декабря.