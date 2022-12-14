В Офисе президента назвали возможные сроки окончания войны в Украине

"Это зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе в стране-агрессоре. Если все проанализировать – ресурсную истощенность РФ, постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями... – рассказал Подоляк.

Он отметил, что уже даже те страны, которые поддерживали Россию, сейчас отдаляются от нее. Можно сделать вывод, что у россиян практически не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны.

По его словам, живая сила российской армии, а именно мобилизованные, бесправна. Россия физически тратит этот ресурс, объяснил Подоляк. По его словам, на сегодняшний тип войны это не очень влияет, сегодня продолжается высокотехнологичная война, но это российский ресурс.

Также он отметил некомпетентность российских властей. По его словам, политическое руководство РФ не понимает, что происходит, и не видит иного выхода кроме того, чтобы до конца уничтожить Россию. Подоляк заявил, что Кремль "интеллектуально не может постичь современный мир как таковой".

"Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны – это весна-лето следующего года", – сказал Подоляк.