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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины перечислили, о чем нужно помнить желающим "поболтать о войне или переговорах"

Подоляк назвал четыре пункта
Подоляк назвал четыре пункта
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал 3 января в Twitter памятку для сторонников переговоров с Россией о войне.

"Нужно помнить главное, особенно когда хочется "поболтать о войне или переговорах": РФ пришла в чужую страну убивать ее граждан; РФ массово обстреливает всю территорию Украины; РФ пытается захватить часть чужой территории; РФ – единственный автор неспровоцированной войны в Европе", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск с целью неких "денацификации" и "демилитаризации" Украины. В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили части Херсонской и Харьковской областей.

15 ноября на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, переговоры, агрессия, вторжение, советник, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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