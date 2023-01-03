В Офисе президента Украины перечислили, о чем нужно помнить желающим "поболтать о войне или переговорах"

"Нужно помнить главное, особенно когда хочется "поболтать о войне или переговорах": РФ пришла в чужую страну убивать ее граждан; РФ массово обстреливает всю территорию Украины; РФ пытается захватить часть чужой территории; РФ – единственный автор неспровоцированной войны в Европе", – написал он.

Потрібно пам’ятати головне, особливо коли хочеться «потеревенити про війну чи переговори»: Рф прийшла до чужої країни вбивати її громадян. Рф масовано обстрілює всю територію * . Рф намагається захопити частину чужої території. Рф – єдиний автор неспровокованої війни в Європі.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск с целью неких "денацификации" и "демилитаризации" Украины. В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили части Херсонской и Харьковской областей.

15 ноября на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.