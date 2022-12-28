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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: "Народа Донбасса, который бомбили", не существует

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Подоляк: В Украине нет социальных групп, которые ждали бы прихода РФ
Подоляк: В Украине нет социальных групп, которые ждали бы прихода РФ
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Утверждения российской пропаганды, что украинские военные с 2014 года обстреливают населенные пункты на востоке страны, являются ложью. Об этом 28 декабря в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Повторяем основы.

1. Донбасс, Крым – территория Украины, которую РФ захватила в 2014 году.
2. "Народа Донбасса, который бомбили", не существует.
3. В Украине нет социальных групп, которые ждали бы прихода РФ.
4. РФ начала войну в Украине, чтобы убивать гражданских и захватывать территории", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что "все остальное – ложь и российская пропаганда".

Оправдывая агрессию РФ, российская пропаганда регулярно рассказывает о том, что Украина якобы восемь лет "бомбила" Донбасс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донбасс, российская пропаганда, обстрелы, Михаил Подоляк
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