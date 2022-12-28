Подоляк: "Народа Донбасса, который бомбили", не существует

Подоляк: В Украине нет социальных групп, которые ждали бы прихода РФ Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Повторяем основы.

1. Донбасс, Крым – территория Украины, которую РФ захватила в 2014 году.

2. "Народа Донбасса, который бомбили", не существует.

3. В Украине нет социальных групп, которые ждали бы прихода РФ.

4. РФ начала войну в Украине, чтобы убивать гражданских и захватывать территории", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что "все остальное – ложь и российская пропаганда".

Повторюємо основи.

1. Донбас, Крим – територія * , яку Рф захопила у 2014

2. «Народу Донбасу, який бомбили», не існує

3. В * немає соціальних груп, які б чекали на прихід Рф

4. Рф почала війну в * , щоб вбивати цивільних і захоплювати території

Все інше – брехня та ru-пропаганда — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 28, 2022

Оправдывая агрессию РФ, российская пропаганда регулярно рассказывает о том, что Украина якобы восемь лет "бомбила" Донбасс.