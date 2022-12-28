Подоляк: "Народа Донбасса, который бомбили", не существует

"Повторяем основы.
1. Донбасс, Крым – территория Украины, которую РФ захватила в 2014 году.
2. "Народа Донбасса, который бомбили", не существует.
3. В Украине нет социальных групп, которые ждали бы прихода РФ.
4. РФ начала войну в Украине, чтобы убивать гражданских и захватывать территории", – отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что "все остальное – ложь и российская пропаганда".
Повторюємо основи.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 28, 2022
1. Донбас, Крим – територія * , яку Рф захопила у 2014
2. «Народу Донбасу, який бомбили», не існує
3. В * немає соціальних груп, які б чекали на прихід Рф
4. Рф почала війну в * , щоб вбивати цивільних і захоплювати території
Все інше – брехня та ru-пропаганда
Оправдывая агрессию РФ, российская пропаганда регулярно рассказывает о том, что Украина якобы восемь лет "бомбила" Донбасс.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.