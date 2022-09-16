В оккупированном Бердянске убит замглавы администрации вместе с женой

"У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации города Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

22 июля ССО "Центр национального сопротивления" сообщил, что во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки "референдума".

Экс-омбудсмен Людмила Денисова в Telegram сообщила, что оккупанты хотят провести псевдореферендум в Бердянске в два этапа. Финальной датой "голосования" все же может стать объявленное ранее 11 сентября.