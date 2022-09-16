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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Бердянске убит замглавы администрации вместе с женой

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В Бердянске, контролируемом армией РФ, убит замглавы "администрации по вопросам ЖКХ" Олег Бойко и его жена
В Бердянске, контролируемом армией РФ, убит замглавы "администрации по вопросам ЖКХ" Олег Бойко и его жена
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Бердянске (Запорожская область) убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена – руководитель местного избиркома. Об этом 16 сентября сообщили в так называемой администрации города в Telegram.

"У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации города Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

22 июля ССО "Центр национального сопротивления" сообщил, что во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки "референдума".

Экс-омбудсмен Людмила Денисова в Telegram сообщила, что оккупанты хотят провести псевдореферендум в Бердянске в два этапа. Финальной датой "голосования" все же может стать объявленное ранее 11 сентября.

Теги: Россия, Украина, убийство, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, Олег Бойко, вторжение России в Украину
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