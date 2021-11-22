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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДЛО хотят разрешить официально призывать граждан РФ на службу в рядах боевиков – украинская разведка

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По данным украинской разведки, с 15 ноября оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса
По данным украинской разведки, с 15 ноября оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса
Фото: depositphotos.com

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей хотят разрешить официально призывать граждан РФ на службу в рядах боевиков. Об этом 22 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"По имеющейся информации, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 15 ноября оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса, в ходе которого провели занятия по боевой подготовке.

Проведение сбора контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.

По данным украинской разведки, российское оккупационное командование также разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, боевики, Минобороны, ВСУ, война на Донбассе, ОРДЛО
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