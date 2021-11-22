В ОРДЛО хотят разрешить официально призывать граждан РФ на службу в рядах боевиков – украинская разведка

"По имеющейся информации, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 15 ноября оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса, в ходе которого провели занятия по боевой подготовке.

Проведение сбора контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.

По данным украинской разведки, российское оккупационное командование также разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.