В Парламентской ассамблее ОБСЕ обеспокоены нарушением перемирия на Донбассе

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать взятые на себя обязательства и воздержаться от провокаций.

Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу в полночь 27 июля Фото: depositphotos.com

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что глубоко обеспокоен информацией о нарушении перемирия на Донбассе. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам Церетели, договоренность о прекращении огня на востоке Украины стала важным шагом на пути к реализации Минских соглашений.

"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться прежде всего на пресечении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", – сказал глава ПА ОБСЕ.

Церетели призвал стороны конфликта соблюдать взятые на себя обязательства и воздержаться от провокаций.

"Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям", – подчеркнул он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Сегодня боевики на Донбассе дважды открывали огонь, силы ООС в ответ не стреляли.