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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В первый день 2020 года один украинский военный получил ранения на Донбассе – штаб ООС

С начала суток 1 января боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

1 января на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков один украинский военный получил ранения. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что в течение суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оба обстрела наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/755027081656577

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, украинский военный, Орехово, Новолуганское, ранение, операция Объединенных сил
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