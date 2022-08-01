В результате обстрелов Донецкой области за минувшие сутки погибли три человека – ОВА

"За 31 июля россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двоих в Бахмуте и одного в Соледаре", – написал глава ОВА.

По данным Кириленко, еще 16 человек получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения России в регионе погибли 668 человек, 1735 мирных жителей получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)