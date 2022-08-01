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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Донецкой области за минувшие сутки погибли три человека – ОВА

Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами за минувшие сутки погибли три человека. Об этом 1 августа в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 31 июля россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двоих в Бахмуте и одного в Соледаре", – написал глава ОВА.

По данным Кириленко, еще 16 человек получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения России в регионе погибли 668 человек, 1735 мирных жителей получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Соледар, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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