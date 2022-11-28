В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибло два человека, еще четыре получили ранения – ОВА

Он проинформировал, что гражданские погибли в Курахово, там же два человека получили ранения.

Также раненые есть в Авдеевке и Георгиевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1230 человек, ранено 2646, проинформировал Кириленко. Число погибших во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе установить невозможно, уточнил он.

Кириленко сообщал, что РФ вчера обстреляла Курахово из артиллерии. На тот момент было известно о двух погибших и одном раненом. В результате обстрела повреждены четыре дома.

"Курахово уже далеко не в первый раз попадает под вражеский огонь – россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским", – подчеркнул глава ОВА.