В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибло два человека, еще четыре получили ранения – ОВА

Он проинформировал, что гражданские погибли в Курахово, там же два человека получили ранения.
Также раненые есть в Авдеевке и Георгиевке.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1230 человек, ранено 2646, проинформировал Кириленко. Число погибших во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе установить невозможно, уточнил он.
Кириленко сообщал, что РФ вчера обстреляла Курахово из артиллерии. На тот момент было известно о двух погибших и одном раненом. В результате обстрела повреждены четыре дома.
"Курахово уже далеко не в первый раз попадает под вражеский огонь – россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским", – подчеркнул глава ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".