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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибло два человека, еще четыре получили ранения – ОВА

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Войска РФ вчера обстреляли из артиллерии Курахово
Войска РФ вчера обстреляли из артиллерии Курахово
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российских обстрелов 27 ноября в Донецкой области погибло двое гражданских, еще четверо получили ранения. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

Он проинформировал, что гражданские погибли в Курахово, там же два человека получили ранения. 

Также раненые есть в Авдеевке и Георгиевке. 

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1230 человек, ранено 2646, проинформировал Кириленко. Число погибших во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе установить невозможно, уточнил он.  

Кириленко сообщал, что РФ вчера обстреляла Курахово из артиллерии. На тот момент было известно о двух погибших и одном раненом. В результате обстрела повреждены четыре дома. 

"Курахово уже далеко не в первый раз попадает под вражеский огонь – россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским", – подчеркнул глава ОВА.  

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Донецкая ОГА, Авдеевка, Курахово, война России против Украины, Георгиевка, Павел Кириленко
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