В результате российского авиаудара по Бахмуту полностью разрушена школа, есть пострадавшие – МВД

В разрушенном здании были люди, завалы разбирают спасатели Скриншот: МВС України / Telegram

"Оккупанты утром обстреляли город. Российские снаряды ударили по учебному заведению и админпостройке, где находились люди. Школа полностью разрушена", – говорится в сообщении.

На месте работают полицейские, спасатели и взрывотехники.

"Продолжается разбор завалов и осмотр территории. Предварительно, есть информация о пострадавших", – сообщили в министерстве.

Следователи совместно с СБУ задокументировали военное преступление России по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

До полномасштабного вторжения в этой школе учились 400 детей, отметили в МВД.

В результате российских обстрелов за сутки 7 июня в Донецкой и Луганской областях получили ранения шесть мирных граждан, один человек погиб.