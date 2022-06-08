В результате российского авиаудара по Бахмуту полностью разрушена школа, есть пострадавшие – МВД

"Оккупанты утром обстреляли город. Российские снаряды ударили по учебному заведению и админпостройке, где находились люди. Школа полностью разрушена", – говорится в сообщении.
На месте работают полицейские, спасатели и взрывотехники.
"Продолжается разбор завалов и осмотр территории. Предварительно, есть информация о пострадавших", – сообщили в министерстве.
Следователи совместно с СБУ задокументировали военное преступление России по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
До полномасштабного вторжения в этой школе учились 400 детей, отметили в МВД.
В результате российских обстрелов за сутки 7 июня в Донецкой и Луганской областях получили ранения шесть мирных граждан, один человек погиб.
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.