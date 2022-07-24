В результате вчерашних обстрелов Николаева ранения получили пять человек – мэр

Сенкевич, ссылаясь на информацию оперативного командования "Юг", проинформировал, что вчера вечером российские оккупанты обстреляли Николаев четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Атаке, по словам мэра, подвергся Корабельный район. Утром было известно об одном пострадавшем в результате удара.
"Есть больше информации о последствиях вчерашнего вечернего обстрела Корабельного района города. Практически полностью уничтожена еще одна школа в Николаеве – в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы. От ударной волны и обломков в девяти многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков. Повреждения получили также хозяйственные постройки, автомобили и гараж. На данный момент известно о пяти раненых, среди них подросток", – написал он.
Оккупанты обстреливали Николаев и после этого, около 4.00. По информации Сенкевича, снаряды попали в складское помещение и территорию нескольких предприятий. "От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар", – сообщил мэр.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава ОВА Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.