В результате вчерашних обстрелов Николаева ранения получили пять человек – мэр

Вчера вечером РФ обстреляла Корабельный район Николаева. Повреждены в том числе гараж и автомобили Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Сенкевич, ссылаясь на информацию оперативного командования "Юг", проинформировал, что вчера вечером российские оккупанты обстреляли Николаев четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Атаке, по словам мэра, подвергся Корабельный район. Утром было известно об одном пострадавшем в результате удара.

"Есть больше информации о последствиях вчерашнего вечернего обстрела Корабельного района города. Практически полностью уничтожена еще одна школа в Николаеве – в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы. От ударной волны и обломков в девяти многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков. Повреждения получили также хозяйственные постройки, автомобили и гараж. На данный момент известно о пяти раненых, среди них подросток", – написал он.

Оккупанты обстреливали Николаев и после этого, около 4.00. По информации Сенкевича, снаряды попали в складское помещение и территорию нескольких предприятий. "От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар", – сообщил мэр.