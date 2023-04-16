В России будут судить пятерых украинских военных из Мелитополя

Украинцев буду судить за якобы подготовку взрывов Фото: depositphotos.com

По версии ФСБ, пятеро жителей Мелитополя – контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также ушедший из украинской армии в отставку Юрий Петров – якобы состояли в "Союзе участников АТО Мелитополя".

Россия приписывает украинцам планирование взрывов "в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи". Украинцы по версии ФСБ собирались закидать гранатами военную технику, военнослужащих и подорвать автомобиль.

Отмечается, что жителей Мелитополя задержали, затем доставили в Крым, а позже – в СИЗО "Лефортово" в Москве.