В России будут судить пятерых украинских военных из Мелитополя

По версии ФСБ, пятеро жителей Мелитополя – контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также ушедший из украинской армии в отставку Юрий Петров – якобы состояли в "Союзе участников АТО Мелитополя".
Россия приписывает украинцам планирование взрывов "в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи". Украинцы по версии ФСБ собирались закидать гранатами военную технику, военнослужащих и подорвать автомобиль.
Отмечается, что жителей Мелитополя задержали, затем доставили в Крым, а позже – в СИЗО "Лефортово" в Москве.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.