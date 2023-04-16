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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России будут судить пятерых украинских военных из Мелитополя

Украинцев буду судить за якобы подготовку взрывов
Украинцев буду судить за якобы подготовку взрывов
Фото: depositphotos.com

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит "крупнейшее по числу участников" уголовное дело о якобы организации подполья на территории оккупированного Мелитополя Запорожской области. Об этом 14 апреля сообщил "Коммерсант".

По версии ФСБ, пятеро жителей Мелитополя – контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также ушедший из украинской армии в отставку Юрий Петров – якобы состояли в "Союзе участников АТО Мелитополя".

Россия приписывает украинцам планирование взрывов "в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи". Украинцы по версии ФСБ собирались закидать гранатами военную технику, военнослужащих и подорвать автомобиль.

Отмечается, что жителей Мелитополя задержали, затем доставили в Крым, а позже – в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, СИЗО, ФСБ, Мелитополь, война России против Украины, военнослужащий, уголовное дело
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