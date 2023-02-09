В российской артиллерии и ракетной технике почти вся электроника импортная – Генштаб ВСУ

В Генштабе показали части российской военной техники, в которой используются иностранные комплектующие Фото: Military Media Center / Telegram

"Если бы не иностранные комплектующие в составе электронной "начинки" артиллерии и ракетной техники, российские войска вряд ли могли бы совершать широкомасштабные террористические акты против гражданского населения Украины. Практически вся сложная электроника на службе у российских артиллеристов – импортная. Как показали наши исследования, российский военно-промышленный комплекс не способен изготовить что-то сложнее резисторов, транзисторных матриц и резонаторов", – заявил Рудык.

Он показал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83", применяемой в составе автоматизированной системы управления наводкой и огнем РСЗО "Торнадо-Г".

"Здесь вы можете увидеть микросхемы производства США и Швейцарии. В электронном блоке 14Ц821С, входящем в состав спутниковой навигационной системы, вообще нет ничего российского – все составляющие американского, южнокорейского и швейцарского происхождения", – сказал Рудык.

Он отметил, что если бы не экономические ограничения, введенные против режима России, Украине пришлось бы столкнуться со значительно большим количеством "сюрпризов" в виде иностранных изделий и технологий, используемых Россией.