В российской артиллерии и ракетной технике почти вся электроника импортная – Генштаб ВСУ

"Если бы не иностранные комплектующие в составе электронной "начинки" артиллерии и ракетной техники, российские войска вряд ли могли бы совершать широкомасштабные террористические акты против гражданского населения Украины. Практически вся сложная электроника на службе у российских артиллеристов – импортная. Как показали наши исследования, российский военно-промышленный комплекс не способен изготовить что-то сложнее резисторов, транзисторных матриц и резонаторов", – заявил Рудык.
Он показал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83", применяемой в составе автоматизированной системы управления наводкой и огнем РСЗО "Торнадо-Г".
"Здесь вы можете увидеть микросхемы производства США и Швейцарии. В электронном блоке 14Ц821С, входящем в состав спутниковой навигационной системы, вообще нет ничего российского – все составляющие американского, южнокорейского и швейцарского происхождения", – сказал Рудык.
Он отметил, что если бы не экономические ограничения, введенные против режима России, Украине пришлось бы столкнуться со значительно большим количеством "сюрпризов" в виде иностранных изделий и технологий, используемых Россией.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В начале января сообщалось, что в одном из иранских беспилотников, который был сбит в Украине, обнаружили технологии более 10 американских и западных компаний.