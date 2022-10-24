В Украине обновили перечень территорий в зоне боевых действий и оккупации

Последний раз список менялся 10 октября, отмечают в ведомстве. В обновленный список входят 326 общин в Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22) и Черниговской (4) областях.

В Минреинтеграции пишут, что в перечень формируется по согласованию с Минобороны на основании информации, предоставляемой областными военными администрациями.

Критерии, по которым общины включаются в него, следующие: это территории, которые временно оккупированы, территории, находящиеся в окружении (блокировании), а также общины, где продолжаются активные боевые действия.

Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства, отмечают в Минреинтеграции.