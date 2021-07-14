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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создадут подразделение по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны

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Представители таких спецподразделений будут в составе СБУ и Нацполиции, в том числе в Донецкой и Луганской областях
Представители таких спецподразделений будут в составе СБУ и Нацполиции, в том числе в Донецкой и Луганской областях
Фото: SBUkr / Telegram

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководители Министерства внутренних дел, СБУ и Нацполиции подписали постановление о создании подразделений для расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Представители спецподразделений будут в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

Эти подразделения напрямую будут работать с департаментом надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

По словам Венедиктовой, на недостатки расследования Украиной военных преступлений и преступлений против человечности указывал прокурор Международного уголовного суда в отчете за 2020 год.

"Эффективное же уголовное преследование за самые тяжкие преступления является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами", – сказала Венедиктова.

Контекст:

30 июня стало известно, что департамент Офиса генпрокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, переподчинили. Его забрали у замгенпрокурора Гюндуза Мамедова и отдали в подчинение другому заместителю, Максиму Якубовскому

Департамент был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны и другое.

Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедий, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране. 

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче "департамента войны" от Мамедова Якубовскому раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют "неоднозначным пророссийским политиком". Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.

Теги: Донецк, СБУ, Украина, Луганск, прокуратура, военные, расследование, конфликт, Нацполиция, Ирина Венедиктова, прокурор
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