В Украине создадут подразделение по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны

Представители таких спецподразделений будут в составе СБУ и Нацполиции, в том числе в Донецкой и Луганской областях Фото: SBUkr / Telegram

Представители спецподразделений будут в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

Эти подразделения напрямую будут работать с департаментом надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

По словам Венедиктовой, на недостатки расследования Украиной военных преступлений и преступлений против человечности указывал прокурор Международного уголовного суда в отчете за 2020 год.

"Эффективное же уголовное преследование за самые тяжкие преступления является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами", – сказала Венедиктова.