В Украине упростили процедуры градостроительства в условиях военного положения

По его словам, обновленный нормативно-правовой акт позволит создать возможности для скорейшего восстановления населенных пунктов, а также решить вопрос обеспечения временным жильем граждан, потерявших дома из-за войны.
Принятый закон регулирует пути восстановления разрушенных населенных пунктов, процедуры размещения временных жилых сооружений и упрощает процессы и механизмы строительства новых объектов для временного проживания лиц, лишившихся жилья. Также упорядочиваются процессы эвакуации предприятий с территорий, где ведутся бои.
Кроме того, законом внедрен новый специальный вид градостроительных программ – программа комплексного обновления населенного пункта. Она определяет пространственные и социально-экономические приоритеты, а также комплекс мероприятий по восстановлению территорий.
По мнению защитников окружающей среды, у принятой законодательной нормы есть негативные аспекты. Природоохранная организация "Экология. Право. Человек" направила обращение к президенту с призывом не подписывать закон.
В частности, речь идет об отмене стратегической экологической оценки программ обновления областей и территорий территориальных общин.
Эксперты организации отмечают, что восстановление без комплексного экологического исследования может привести к ухудшению экологической ситуации в долгосрочной перспективе в разрушенных Россией населенных пунктах и лишит Украину части инвестиционных средств на восстановление.
По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на 27 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.
"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.