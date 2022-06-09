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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине упростили процедуры градостроительства в условиях военного положения

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Закон регулирует механизмы строительства объектов для временного проживания
Закон регулирует механизмы строительства объектов для временного проживания
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7282, предусматривающий упрощение процедур в сфере градостроительной деятельности. Об этом сообщил в Facebook министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По его словам, обновленный нормативно-правовой акт позволит создать возможности для скорейшего восстановления населенных пунктов, а также решить вопрос обеспечения временным жильем граждан, потерявших дома из-за войны.

Принятый закон регулирует пути восстановления разрушенных населенных пунктов, процедуры размещения временных жилых сооружений и упрощает процессы и механизмы строительства новых объектов для временного проживания лиц, лишившихся жилья. Также упорядочиваются процессы эвакуации предприятий с территорий, где ведутся бои.

Кроме того, законом внедрен новый специальный вид градостроительных программ – программа комплексного обновления населенного пункта. Она определяет пространственные и социально-экономические приоритеты, а также комплекс мероприятий по восстановлению территорий.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/436565835140385

По мнению защитников окружающей среды, у принятой законодательной нормы есть негативные аспекты. Природоохранная организация "Экология. Право. Человек" направила обращение к президенту с призывом не подписывать закон.

В частности, речь идет об отмене стратегической экологической оценки программ обновления областей и территорий территориальных общин.

Эксперты организации отмечают, что восстановление без комплексного экологического исследования может привести к ухудшению экологической ситуации в долгосрочной перспективе в разрушенных Россией населенных пунктах и лишит Украину части инвестиционных средств на восстановление.

Контекст:

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на 27 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

Теги: Верховная Рада, экология, война, Владимир Зеленский, жилье, война России против Украины, разрушения, Алексей Чернышов
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