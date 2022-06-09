В Украине упростили процедуры градостроительства в условиях военного положения

По его словам, обновленный нормативно-правовой акт позволит создать возможности для скорейшего восстановления населенных пунктов, а также решить вопрос обеспечения временным жильем граждан, потерявших дома из-за войны.

Принятый закон регулирует пути восстановления разрушенных населенных пунктов, процедуры размещения временных жилых сооружений и упрощает процессы и механизмы строительства новых объектов для временного проживания лиц, лишившихся жилья. Также упорядочиваются процессы эвакуации предприятий с территорий, где ведутся бои.

Кроме того, законом внедрен новый специальный вид градостроительных программ – программа комплексного обновления населенного пункта. Она определяет пространственные и социально-экономические приоритеты, а также комплекс мероприятий по восстановлению территорий.

По мнению защитников окружающей среды, у принятой законодательной нормы есть негативные аспекты. Природоохранная организация "Экология. Право. Человек" направила обращение к президенту с призывом не подписывать закон.

В частности, речь идет об отмене стратегической экологической оценки программ обновления областей и территорий территориальных общин.

Эксперты организации отмечают, что восстановление без комплексного экологического исследования может привести к ухудшению экологической ситуации в долгосрочной перспективе в разрушенных Россией населенных пунктах и лишит Украину части инвестиционных средств на восстановление.