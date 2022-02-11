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В "Укроборонпроме" заявили о краже оборудования для самолетов Су с киевского оборонного завода "Радар"

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В "Укроборонпроме" заявляют, что к хищению оборудования тщательно готовились
В "Укроборонпроме" заявляют, что к хищению оборудования тщательно готовились
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил 11 февраля, что с одного из оборонных предприятий концерна были похищены отдельные блоки радиоэлектронного оборудования, используемого в самолетах семейства Су. Об этом сообщает в Facеbook пресс-служба концерна.

В ночь на 9 февраля неизвестные похитили оборудование из одного из цехов АО "Киевский завод "Радар". Сумма нанесенного ущерба уточняется. В концерне заявляют, что злоумышленники тщательно готовились к краже и похитили оборудование, несмотря на усиленные меры по технической защищенности. В "Укроборонпроме" отметили, что больше всего самолетов этого семейства находится на вооружении в России.

По факту хищения зарегистрировано уголовное производство, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводится досудебное расследование.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/249449874025147

Контекст:

"Укроборонпром" был создан в 2010 году.

В декабре 2020 года гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации  концерна. Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

13 июля 2021 года за принятие законопроекта о реформе "Укроборонпрома" 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады.

В декабре 2021 года Кабмин утвердил реорганизацию государственного оборонного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал трансформацию его 43 предприятий-участников в хозяйственные общества.

Теги: Укроборонпром, кража, военная техника, самолеты, хищения, хищение
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