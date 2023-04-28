"В Умани объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российской агрессии", – говорится в сообщении.

По последним данным Нацполиции, Офиса генпрокурора и ГСЧС, в результате атаки погибли 10 человек, в том числе дети, пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы). Спасены из-под завалов 17 человек, в том числе трое детей.

Предварительно, в многоэтажку попала ракета Х-101.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

В Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек. В Украинке Киевской области есть двое раненых в результате падения обломков российских ракет.