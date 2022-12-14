ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Великобритании началась учеба украинских судей, посвященная преследованию российских военных преступников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений.
С начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений.
Фото: ЕРА

90 украинских судей пройдут в Великобритании обучение особенностям проведения судебных процессов по военным преступлениям российской армии. Об этом 14 декабря сообщает Sky news.

По данным телеканала, программа уже стартовала. Первая группа начала занятия в секретном  месте, остальные судьи присоединятся в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.

Британское правительство выделило на это около £2,5 млн (более $3 млн). По словам генерального прокурора Великобритании Виктории Прентис, программа обеспечит беспрецедентно масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

"Я уверена, что подавляющее большинство этих военных преступлений украинские судьи будут рассматривать в Украине, где есть свидетели и улики.. Но я также уверена, что международное сообщество захочет участвовать и видеть, что правосудие свершилось. Мы еще точно не знаем, какую форму это примет", – сказал она в интервью Sky news.

Она поддержала идею создания специального трибунала, который будет судить россиян за совершенное в Украине. Раньше это одобрило правительство Франции и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает телеканал.

"Я не думаю, что мы когда-либо ожидали, что в Европе снова будут военные преступления и что нам придется начать говорить о процессах в стиле Нюрнберга", – добавила генпрокурор.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Украинские власти предложили создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Теги: Великобритания, суды, война России против Украины, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (574757)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (275432)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (201497)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (62766)
5
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (60316)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (41796)
7
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39800)
8
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (37830)
 
 
 
 