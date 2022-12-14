В Великобритании началась учеба украинских судей, посвященная преследованию российских военных преступников

С начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Фото: ЕРА

По данным телеканала, программа уже стартовала. Первая группа начала занятия в секретном месте, остальные судьи присоединятся в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.

Британское правительство выделило на это около £2,5 млн (более $3 млн). По словам генерального прокурора Великобритании Виктории Прентис, программа обеспечит беспрецедентно масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

"Я уверена, что подавляющее большинство этих военных преступлений украинские судьи будут рассматривать в Украине, где есть свидетели и улики.. Но я также уверена, что международное сообщество захочет участвовать и видеть, что правосудие свершилось. Мы еще точно не знаем, какую форму это примет", – сказал она в интервью Sky news.

Она поддержала идею создания специального трибунала, который будет судить россиян за совершенное в Украине. Раньше это одобрило правительство Франции и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает телеканал.

"Я не думаю, что мы когда-либо ожидали, что в Европе снова будут военные преступления и что нам придется начать говорить о процессах в стиле Нюрнберга", – добавила генпрокурор.