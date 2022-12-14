В Великобритании началась учеба украинских судей, посвященная преследованию российских военных преступников

По данным телеканала, программа уже стартовала. Первая группа начала занятия в секретном месте, остальные судьи присоединятся в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.
Британское правительство выделило на это около £2,5 млн (более $3 млн). По словам генерального прокурора Великобритании Виктории Прентис, программа обеспечит беспрецедентно масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.
"Я уверена, что подавляющее большинство этих военных преступлений украинские судьи будут рассматривать в Украине, где есть свидетели и улики.. Но я также уверена, что международное сообщество захочет участвовать и видеть, что правосудие свершилось. Мы еще точно не знаем, какую форму это примет", – сказал она в интервью Sky news.
Она поддержала идею создания специального трибунала, который будет судить россиян за совершенное в Украине. Раньше это одобрило правительство Франции и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает телеканал.
"Я не думаю, что мы когда-либо ожидали, что в Европе снова будут военные преступления и что нам придется начать говорить о процессах в стиле Нюрнберга", – добавила генпрокурор.
По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Украинские власти предложили создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.