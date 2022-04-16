Владимир Кличко в эфире CNN: Мировые лидеры обещали "тяжкие последствия" за действия России. Они должны наступить!

"И я, и мой брат Владимир продолжаем общаться с иностранными СМИ. Есть очень много запросов. И даем по несколько интервью и включений вживую каждый день. Мы используем все возможности, чтобы донести до мира правду о том, что происходит сегодня в Украине, как Россия уничтожает наше государство и убивает мирных украинцев. Привлекаем необходимую помощь и поддержку", – написал Виталий Кличко.

Владимир Кличко в эфире CNN напомнил мировым лидерам об их обещаниях.

"Война с Россией – это битва между добром и злом. Сколько еще будет наблюдать мир? В преддверии широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые лидеры обещали РФ "тяжкие последствия" за такие действия. После геноцида, который устроили российские орки в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и который они продолжают на временно оккупированных территориях, после буквального уничтожения многих украинских городов и поселков "тяжкие последствия" уже должны наступить", – сказал Владимир Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)