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"Требовала автономии Галичины". Во Львове будут судить по обвинению в госизмене экс-руководительницу областной организации ОПЗЖ

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По данным местных СМИ, речь идет об Инне Иваночко
По данным местных СМИ, речь идет об Инне Иваночко
Фото: lviv.gp.gov.ua

Львовская областная прокуратура завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт относительно экс-руководительницы областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" по факту госизмены. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры.

По информации прокуратуры, обвиняемая с 2018 года систематически принимала участие в программах на российских и пророссийских медийных ресурсах, выступая в роли "политического эксперта".

"В своих интервью женщина рассказывала пропагандистскую, предвзятую и исключительно негативную информацию об Украине, в частности относительно русофобии, фашизма, нацизма и радикального национализма, а также размещенных на территории государства баз НАТО", – сказано в сообщении прокуратуры.

Обвиняемая с 2015 года руководила "рядом местных пророссийских организаций". В частности, кроме ячейки ОПЗЖ, она возглавляла местную ОО "Украинский выбор – право народа", основанную экс-нардепом Виктором Медведчуком. 

По данным следствия, она, действуя по указаниям спецслужб РФ, "лично принимала участие в проплаченных массовых мероприятиях, во время которых активно распространяли лживые данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и изменения действующей власти в Украине".

Кроме того, фигурантка организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции "с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию", заявили в прокуратуре.

Сейчас обвиняемая находится под стражей по решению суда без права внесения залога.

По данным местных изданий "Твоє місто" и Zaxid.net, речь идет о Инне Иваночко, которая ранее занимала должности, указанные прокуратурой. Ей 56 лет. Zaxid.net отмечает, что Иваночко известна своими пророссийскими взглядами и выступлениями в российских СМИ. Во время Революции достоинства она поддерживала "Антимайдан", позднее организовывала мероприятия с советской символикой.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Теги: Львов, прокуратура, Украинский выбор, Львовская область, госизмена, обвинение, Оппозиционная платформа – За жизнь, обвинительный акт, ОПЗЖ
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