"Требовала автономии Галичины". Во Львове будут судить по обвинению в госизмене экс-руководительницу областной организации ОПЗЖ

По информации прокуратуры, обвиняемая с 2018 года систематически принимала участие в программах на российских и пророссийских медийных ресурсах, выступая в роли "политического эксперта".

"В своих интервью женщина рассказывала пропагандистскую, предвзятую и исключительно негативную информацию об Украине, в частности относительно русофобии, фашизма, нацизма и радикального национализма, а также размещенных на территории государства баз НАТО", – сказано в сообщении прокуратуры.

Обвиняемая с 2015 года руководила "рядом местных пророссийских организаций". В частности, кроме ячейки ОПЗЖ, она возглавляла местную ОО "Украинский выбор – право народа", основанную экс-нардепом Виктором Медведчуком.

По данным следствия, она, действуя по указаниям спецслужб РФ, "лично принимала участие в проплаченных массовых мероприятиях, во время которых активно распространяли лживые данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и изменения действующей власти в Украине".

Кроме того, фигурантка организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции "с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию", заявили в прокуратуре.

Сейчас обвиняемая находится под стражей по решению суда без права внесения залога.

По данным местных изданий "Твоє місто" и Zaxid.net, речь идет о Инне Иваночко, которая ранее занимала должности, указанные прокуратурой. Ей 56 лет. Zaxid.net отмечает, что Иваночко известна своими пророссийскими взглядами и выступлениями в российских СМИ. Во время Революции достоинства она поддерживала "Антимайдан", позднее организовывала мероприятия с советской символикой.