"Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали в Раде законопроект, который запрещает депутатам от пророссийских партий участвовать в выборах

Его инициировала группа из 10 депутатов от партий "Слуга народа" и "Голос". Автор документа нардеп Галина Янченко (СН) в комментарии LB.ua назвала его "антикремлевской люстрацией". В проекте закона будет прямо прописан запрет участвовать в выборах депутатам, которые на момент полномасштабного вторжения России в Украину являлись членами пророссийских партий или фракций.

"Сейчас высоки риски, что в следующих созывах парламента и местных советах снова окажутся все те же кремлевские агенты, которые будут избраны под новой политической вывеской, – например, от условной партии "за мир". И они также будут продолжать подрывную деятельность изнутри в стране и готовить почву для возможных новых вторжений страны-агрессора”, – сказала она.

Кроме того, Янченко считает, что действующих народных депутатов от бывшей фракции запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) можно досрочно избавить от мандатов. Основаниями могли быть обвинительные приговоры судов или лишение украинского гражданства.

"По нардепам от бывшей ОПЗЖ есть более чем достаточно оснований для возбуждения уголовных дел. Можно было бы довольно быстро прийти к судебным приговорам. Это действительно вопрос нескольких месяцев", – добавила автор законопроекта.