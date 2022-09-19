Во время обстрела россиянами деоккупированного Волчанска погиб бывший военный РФ – полиция

Удар был нанесен утром, отметили в полиции Фото: Поліція Харківської області / Facebook

"Следователи Харьковской области открыли уголовное производство по факту обстрела деоккупированного города Волчанск. Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный Российской Федерации в отставке, который последние несколько лет проживал в городе", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обстрел был 18 сентября около 9.00, российская армия била из артиллерии.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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