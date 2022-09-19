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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время обстрела россиянами деоккупированного Волчанска погиб бывший военный РФ – полиция

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Удар был нанесен утром, отметили в полиции
Удар был нанесен утром, отметили в полиции
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

В деоккупированном Волчанске Харьковской области в результате обстрела российскими оккупантами погиб бывший российский военный в отставке. Об этом 19 сентября проинформировала в Fаcebook полиция региона.

"Следователи Харьковской области открыли уголовное производство по факту обстрела деоккупированного города Волчанск. Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный Российской Федерации в отставке, который последние несколько лет проживал в городе", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обстрел был 18 сентября около 9.00, российская армия била из артиллерии.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0TW3K7i6md9yPxV8unWHKQx7a4i4bR8kiJNik2Ze8sqg4MDe6BuQ2JaXgVduFZsxtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области.

О деоккупации Волчанска стало известно 13 сентября.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.


Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, полиция, Харьковская область, артиллерия, вторжение, отставка, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, уголовное производство, дом
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