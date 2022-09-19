Во время обстрела россиянами деоккупированного Волчанска погиб бывший военный РФ – полиция

"Следователи Харьковской области открыли уголовное производство по факту обстрела деоккупированного города Волчанск. Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный Российской Федерации в отставке, который последние несколько лет проживал в городе", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что обстрел был 18 сентября около 9.00, российская армия била из артиллерии.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области.
О деоккупации Волчанска стало известно 13 сентября.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.