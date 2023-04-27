"Враг коварен". Гуменюк заявила, что россияне способны накопить ракет на один-два массовых удара по Украине

По словам Гуменюк, россияне могут подвергнуть ракетным атакам цели, которые "аналитически наиболее вероятны". В связи с этим, перечислила спикер, нельзя исключать возможность ударов россиян по гражданским, военным объектам, объектам критической инфраструктуры и логистики.

Спикер сообщила, что на фоне критического снижения запаса ракет россияне все равно могут накопить, аккумулировать и применить их для по меньшей мере одного-двух массированных ударов.

"Нужно просто осознавать, что враг коварен, и быть готовыми к тому, что он будет продолжать ракетные удары по Украине", – заявила Гуменюк.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 24 апреля заявлял, что в настоящее время Россия аккумулирует и производит новые ракеты для ударов по группировкам украинских войск, чтобы попытаться сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он отметил, что оккупанты могли бы накопить определенный запас ракет к осени для продолжения атак по украинской инфраструктуре, "но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас".