"Враг коварен". Гуменюк заявила, что россияне способны накопить ракет на один-два массовых удара по Украине

По словам Гуменюк, россияне могут подвергнуть ракетным атакам цели, которые "аналитически наиболее вероятны". В связи с этим, перечислила спикер, нельзя исключать возможность ударов россиян по гражданским, военным объектам, объектам критической инфраструктуры и логистики.
Спикер сообщила, что на фоне критического снижения запаса ракет россияне все равно могут накопить, аккумулировать и применить их для по меньшей мере одного-двух массированных ударов.
"Нужно просто осознавать, что враг коварен, и быть готовыми к тому, что он будет продолжать ракетные удары по Украине", – заявила Гуменюк.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 24 апреля заявлял, что в настоящее время Россия аккумулирует и производит новые ракеты для ударов по группировкам украинских войск, чтобы попытаться сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он отметил, что оккупанты могли бы накопить определенный запас ракет к осени для продолжения атак по украинской инфраструктуре, "но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас".
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.