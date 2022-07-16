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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг возобновил наступление на Углегорскую ТЭС после перегруппировки войск – Генштаб

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Оккупанты наносят авиаудары и ведут артобстрелы, попытки штурма отбивают украинские воины
Оккупанты наносят авиаудары и ведут артобстрелы, попытки штурма отбивают украинские воины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска возобновили наступление на Углегорскую тепловую электростанцию в Донецкой области после перегруппировки, продолжаются боевые действия. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 16 июля.

"Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись. Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновил наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.

На донецком направлении враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия оккупантов в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка украинские защитники успешно отбили.

На бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Соледар, Звановка, Семигорье.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов. Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времевка, Новополь, Железнодорожное, Новояковлевка и Малиновка.

На харьковском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Нанесли авиационный удар неподалеку от Мосьпаново. Совершили артиллерийские обстрелы в районах Харькова, а также Питомника, Новопокровки, Протопоповки, Русских Тишек, Дуванки и Коробочкино.

На славянском направлении оккупанты нанесли авиаудар вблизи Богородичного. Артиллерийские обстрелы фиксировались и в районах населенных пунктов Дубравное, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На волынском и полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений ВС Беларуси в приграничных с Украиной районах не отмечено.

На северском направлении враг обстрелял из минометов позиции украинских войск вблизи Заруцкого, Стариково и Будивельного Сумской области.

На южнобужском направлении противник вел воздушную разведку беспилотными летальными аппаратами. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

"В целях вывоза захваченного имущества морским путем российские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают три носителя высокоточного оружия", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034AzqBs2AnRytXa8VCtj9Bzk2fbNf4YwhXoJcvXuMXgYPQXLEwc19Bd7mAYAimFtEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Харьков, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Харьковская область, ТЭС, Авдеевка, Углегорск, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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