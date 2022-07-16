Враг возобновил наступление на Углегорскую ТЭС после перегруппировки войск – Генштаб

"Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись. Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновил наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.

На донецком направлении враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия оккупантов в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка украинские защитники успешно отбили.

На бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Соледар, Звановка, Семигорье.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов. Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времевка, Новополь, Железнодорожное, Новояковлевка и Малиновка.

На харьковском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Нанесли авиационный удар неподалеку от Мосьпаново. Совершили артиллерийские обстрелы в районах Харькова, а также Питомника, Новопокровки, Протопоповки, Русских Тишек, Дуванки и Коробочкино.

На славянском направлении оккупанты нанесли авиаудар вблизи Богородичного. Артиллерийские обстрелы фиксировались и в районах населенных пунктов Дубравное, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На волынском и полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений ВС Беларуси в приграничных с Украиной районах не отмечено.

На северском направлении враг обстрелял из минометов позиции украинских войск вблизи Заруцкого, Стариково и Будивельного Сумской области.

На южнобужском направлении противник вел воздушную разведку беспилотными летальными аппаратами. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

"В целях вывоза захваченного имущества морским путем российские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают три носителя высокоточного оружия", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)