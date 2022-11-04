ВСУ сбили российскую ракету на южном направлении – воздушное командование "Центр"

"Около 16.00 военнослужащие одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания на южном направлении, поразили крылатую ракету врага. Успешный залп – спасенный инфраструктурный объект и сотни мирных жизней", – говорится в сообщении.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, составили около 74 840 военных, 2750 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов, 397 крылатых ракет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".