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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили российскую ракету на южном направлении – воздушное командование "Центр"

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Россия обстреливает Украину ракетами с первого дня полномасштабного вторжения 24 февраля
Россия обстреливает Украину ракетами с первого дня полномасштабного вторжения 24 февраля
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные сбили российскую ракету на южном направлении. Об этом сообщил пресс-центр воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 4 ноября.

"Около 16.00 военнослужащие одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания на южном направлении, поразили крылатую ракету врага. Успешный залп – спасенный инфраструктурный объект и сотни мирных жизней", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/pfbid027BFZCEcRarxwpt9qpRyA7mae3AMJTpEY7UWq8WpmaoaZ5n7uUpMs5g1WunhknARVl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, составили около 74 840 военных, 2750 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов, 397 крылатых ракет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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