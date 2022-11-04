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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области ракеты оккупантов попали на территорию сельхозпредприятий

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По данным следствия, 4 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района
По данным следствия, 4 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинский агросектор. Ночью ракеты России попали на территорию сельхозпредприятий в Харьковской области. Об этом 4 ноября в Facebook сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 4 ноября около 3.30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территорию двух сельскохозяйственных предприятий, повреждены элеваторы.

"Предварительно, российские военные обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ",  говорится в сообщении.

Также начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02UEL6LGJXggjuP4umMyDtzDjG28JsfNyqiVM9McJjhx8vRGFstAuL4ohA34HNdpVWl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%).

Теги: Россия, Украина, война, прокуратура, Харьковская область, следствие, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские военные, российские оккупанты
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