В Харьковской области ракеты оккупантов попали на территорию сельхозпредприятий

По данным следствия, 4 ноября около 3.30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территорию двух сельскохозяйственных предприятий, повреждены элеваторы.

"Предварительно, российские военные обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", – говорится в сообщении.

Также начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%).