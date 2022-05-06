"Я же не бросила бы их под обстрелами!" 15-летняя девочка по дороге из Попасной попала под обстрел, получила ранения, но спасла четырех попутчиков

Как рассказал Гайдай, девочка-подросток ехала с ранеными ногами 30 км от Попасной до Бахмута и довезла трех мужчин и женщину до больницы в Бахмуте.

Она уже во Львове в больнице. Девочку ждет ампутация пальца и реабилитация, написал Гайдай.

В сюжете "Твого міста", вышедшем вечером 5 мая, говорится, что во Львов из Бахмута эвакуировали 15 раненых, среди которых двое детей. Все они – с осколочными и огнестрельными ранениями.

Также в ролике показали девочку-героиню, ее зовут Лиза. Она рассказывает, что автомобиль, в котором она была с четырьмя взрослыми, попал под обстрел россиян в Попасной и ей "пришлось сесть за руль и повезти в Бахмут" раненых попутчиков. Один из мужчин, как сказала девочка, был сильно ранен.

Ребенка спросили: "Как ты приняла такое решение? Ты же еще маленькая".

"Просто надо была помощь срочная, чтобы не потерять много крови. Там лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак было, но я как-то проехала туда на машине. И потом дальше еще там труп женщины лежал и столб. Я это тоже проехала. И потом поворот направо, нас обстреляли, мне [ранили] ноги. Я ничего почти не могла сделать, машина заглохла, еле завела, и мы дальше поехали. Но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля", – ответила девочка.

На вопрос, ехала ли она с простреленными ногами, Лиза сказала: "Да... Насколько могла, ехала. Мне нелегко это получилось, очень больно было, но хоть как-то... Я же не бросила бы дальше [их] под обстрелами!"

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