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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки российские оккупанты убили 11 мирных жителей Украины – Офис президента

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии 7 декабря в Украине погибло как минимум 11 мирных жителей. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще 17 граждан получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских захватчиков по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

  • в Донецкой области – девять погибших;
  • в Запорожской области – один раненый;
  • в Херсонской области – двое погибших и один раненый.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, раненые, жертвы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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